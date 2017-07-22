عريسان قضيا ليلتهما الأولى بالسجن في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أمضى عريسان في اليمن ليلتهما الأولى في سجن شرطة ردفان في مدينة الحبيلين بمحافظة لحج الجنوبية، بعد أن تم إطلاق النار في حفلين بزفافهما داخل المدينة وخارجها.

وأوضحت المصادر أنه تمكن أفراد الحزام الأمني وبالتعاون مع شرطة ردفان من اقتياد العروسين نتيجة إطلاق الرصاص الحي في فرحيهما بما يخالف الإجراءات الرادعة التي وضعت بشأن من يخالف قرار منع إطلاق الرصاص في الأفراح والذي تم الاتفاق عليه بين القوى الأمنية وسكان المنطقة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد حملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بوضع حد لظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأفراح بعد تزايد الإصابات وسقوط القتلى .