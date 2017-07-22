معلومات جديدة عن " العيسى " مساعد رئيس أمن الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه في منصب مساعد رئيس جهاز أمن الدولة برتبة وزير، يعتبر من الكوادر الأمنية التي لها خبرة عريضة من خلال عمله مستشارًا في ديوان المظالم ووزارة الداخلية التي عمل فيها حتى أصبح وكيلاً للشؤون الأمنية.

وكان جده الشيخ الجليل عبدالعزيز العيسى عالمًا قديرًا في الفقه وعلم الشريعة وعلم الاجتماع والأنساب، وكان أحد الرجال المقربين للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمهم الله جميعًا-.

وتخرج “ العيسى” في كلية الشريعة بجامعة الإمام في عام 1407 هـ، واختاره رئيس ديوان المظالم أن يكون مستشارًا خاصًّا له؛ لما اشتُهر عنه من سمعة في تحليل المسائل القضائية، ثم التحق بسلك القضاء الإداري سنوات عدة وقد اتصفت أحكامه القضائية بأنها منجزة تامة، لا يشوبها أي نقض.

وبعد ذلك طلبه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ليكون أحد مستشاريها، وترقى حتى أصبح وكيلاً للشؤون الأمنية، وقد كان أحد مؤسسي إدارة المناصحة الفكرية.

وبعدها تم تعيينه على وظيفة المستشار الأمني لسمو ولي العهد وزير الداخلية، حتى صدر الأمر الملكي بتعيينه مساعدًا لرئيس جهاز أمن الدولة بمرتبة وزير.