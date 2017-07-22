بالفيديو.. شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة في وفاة مواطن بتركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

كشف أحد شهود العيان تفاصيل جديدة في حادث وفاة المواطن سعود بن حسن الحازمي في تركيا، إثر حادث مروري، قائلا إن الفقيد سقط بالدباب وهو يقوده من منحدرات جبلية بأوزنجول التركية، واصطدم بمجموعة أشجار كثيفة.

وظهر المهندس محمد بشار سمور في مقطع فيديو متحدثًا عن الحادث، قائلًا: “كنت بالصدفة في أزونجول عندي جولة عمل، وشفت الحادث اللي صار. وتوفي الأخ سعود الحازمي بسبب الدباب؛ حيث كان صاعدًا للجبل هو وزوجته، وطاح بالدباب.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة “.

وأضاف ” سمور “: ” زوجته حاليًّا في مستشفى كاشستو وأمورها تمام، وحكينا معها، انتبهوا من الدبابات دائمًا يحدث اصطدام بين السيارات والدبابات”.

فيما قالت مصادر إن سعود حين أراد العودة من القمة التي صعد إليها أنزل زوجته وطفلته الصغيرة (بسنت – 4 سنوات)، لكنه حين حاول الاستدارة سقط من المنحدر.

وطمأنت المصادر الجميع بتأكيد أن أسرة المعلم الراحل جميعها بخير، واستضافتها أسر سعودية من الرياض والمدينة، فيما استقرت حالة زوجته تمامًا؛ حيث تسلم شقيقه الجثمان، وجارٍ الانتهاء من إجراءات السفر.

تعود التفاصيل إلى أن المواطن سعود بن حسن الحازمي -وهو معلم بإحدى المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة صبيا بمنطقة جازان- لقي مصرعه أول أمس الخميس (20 يوليو 2017) في حادث على دراجة نارية بأوزنجول التركية، إثر سقوطه من منحدرات جبلية واصطدامه بمجموعة أشجار كثيفة.