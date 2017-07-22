جواب اعتقال خاطئ ينهي حياة أربعيني - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

لقى رجل أربعيني مصرعه بعدما قفز من شرفة سكنه في الدور الرابع في برلين، عندما حاول تجنب اعتقال الشرطة له، ليتضح فيما بعد أن الشرطة كانت تلاحق رجلاً آخر.

وأدى خطأ كتابي من المسؤول الذي كان يفحص مذكرة الاعتقال على جهاز الكمبيوتر إلى إصدار المذكرة على نحو خاطئ.

وكان الرجل (44 عاماً) قد خرج لتوه من السجن عندما أبلغته الشرطة الأربعاء الماضي أنه جرى إصدار مذكرة اعتقال بحقه لغرامة لم يتم سدادها بقيمة 1500 يورو (1748 دولاراً).

وقالت الشرطة إن الرجل غير القادر على دفع الغرامة انتابه الخوف من عقوبة طويلة أخرى في السجن، وبعدما قال للشرطة إنه سيذهب للشرفة لجلب بعض الملابس المنشورة بها، ألقى بنفسه من الشرفة.ولحقت به إصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث توفى متأثراً بها.وقالت الشرطة إنه سيتم مراقبة الموظف المسؤول عن الخطأ، ورجال الشرطة الذين كانوا في موقع الحادث، مضيفة أن الحادث سيكون موضع تحقيق داخلي مكثف.