بالفيديو والصور.. النصر يرتدي زيًا بتقنية خاصة خلال الموسم الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أزاح نادي النصر الستار عن الزي الجديد الذي سيرتديه لاعبو فريق كرة القدم في الموسم الكروي الجديد 2017-2018.

وسيظهر النصر بألوانه التقليدية (القميص الأصفر ذي الياقات الصفراء مع خطوط زرقاء على الأكمام، والسروال الأزرق)، وسيتم ارتداء هذا الطاقم في المباريات التي سيخوضها الفريق على ملعبه.

أما طاقم الملابس الذي سيرتديه حين يلعب خارج أرضه، فيتكون من قميص أزرق وسروال أزرق مع خطوط صفراء جانبية وبسيطة للغاية، في حين سيرتدي حراس المرمى طاقمًا كاملًا من اللون الرمادي أو الأسود.

وتعتمد أطقم فريق النصر على تقنية جديدة تسمى “NB Dry X”، وهي تعمل على تنظيم درجة حرارة ورطوبة الجسم أثناء اللعب، بما يضمن الراحة الكاملة للاعب في المباريات، كما تعمل على امتصاص العرق.

ومن المنتظر أن يظهر لاعبو النصر بالأطقم الجديدة رسميًّا لأول مرة، الأحد (23 يوليو 2017)، عندما يواجهون فريق العهد اللبناني في أولى مباريات النصر بالبطولة العربية التي تستضيفها مصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر مقطع فيديو يكشف فيه ما جرى خلال تصوير لاعبي الفريق بالأطقم الجديدة؛ حيث ظهر العديد من اللاعبين بها في أوضاع مختلفة.