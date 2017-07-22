توزيع الفتيات مثيرات الشغب على دور رعاية خارج مكة - صحيفة صدى الالكترونية

توزيع الفتيات مثيرات الشغب على دور رعاية خارج مكة
كشفت مصادر عن توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتوزيع الفتيات مثيرات الشغب بدار رعاية الفتيات بمكة المكرمة على دور بخارج المنطقة.
وأوضحت المصادر أن قرار التوزيع تم بموجب توصيات تقدمت بها لجنة التحقيق في القضية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك إبعاد الفتيات عن بعضهن بعضا لتهذيب سلوكهن.
وكانت الأجهزة المعنية أعادت أمس الأول الخميس النزيلات التسع مثيرات الشغب والفوضى من السجن للدار مرة أخرى، وذلك بعد أن كن رفضن العودة إليها احتجاجاً على ما وصفنه بسوء المعاملة التي يتلقينها بها.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9510 ] نشر منذ 2 ساعتين
مافيه شي اسمه فتيات مثيرات للشغب
ذولي فقط ناقصهم شوية تربيه ع شوية تكسير راس
وامورهم تمشي صح قليلات الاصل والحياء 😤😤
نورة[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 2 ساعتين
امل الطيار صدقتي والله 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻جبتي المختصر المفيد
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 1 ساعة
امل الطيار
صح لسانش
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 44 دقيقة
المفروض تقولين الحمدالله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه وتدعي لهم بالهداية
والصلاح لاتعرفين ماهي الظروف التي دفعتهم لفعل ذلك