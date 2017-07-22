توزيع الفتيات مثيرات الشغب على دور رعاية خارج مكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتوزيع الفتيات مثيرات الشغب بدار رعاية الفتيات بمكة المكرمة على دور بخارج المنطقة.

وأوضحت المصادر أن قرار التوزيع تم بموجب توصيات تقدمت بها لجنة التحقيق في القضية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك إبعاد الفتيات عن بعضهن بعضا لتهذيب سلوكهن.

وكانت الأجهزة المعنية أعادت أمس الأول الخميس النزيلات التسع مثيرات الشغب والفوضى من السجن للدار مرة أخرى، وذلك بعد أن كن رفضن العودة إليها احتجاجاً على ما وصفنه بسوء المعاملة التي يتلقينها بها.