ضغط أمريكي على ميانمار لقطع العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن جيش ميانمار يحتفظ بعلاقات مع كوريا الشمالية على رغم نفي الحكومة وجود أي تعاون مع بيونجيانج، وإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضغط لقطع العلاقات المتبقية بشكل كامل.

وأكدت واشنطن استمرار المخاوف الأميركية في شأن العلاقات مع كوريا الشمالية لزعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، الحائزة على جائزة «نوبل»، وقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ خلال زيارة قام بها المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أمس طلب عدم نشر اسمه، إن زيارة السفير جوزيف يون لميانمار كانت فرصة لنقل رسالة مفادها أن «أي ارتباط مع كوريا الشمالية ولا سيما الارتباط العسكري يؤدي لنتائج عكسية بما يتعلق بمحاولة إنهاء التهديد الذي تشكله بيونغيانغ على المنطقة والعالم».

وامتنع المسؤول عن تحديد نوع التعاون العسكري الذي استمر بين كوريا الشمالية وميانمار، والذي يعود لفترة الحكم العسكري التي استمرت عشرات السنين في ميانمار.

إلى ذلك، قالت الحكومة الأميركية إنها ستمنع مواطنيها من السفر إلى كوريا الشمالية بسبب خطر «التعرض للاعتقال المطول» هناك.

يأتي ذلك بعد وفاة طالب أميركي اعتقلته بيونغيانغ وهو في رحلة سياحية.

وقالت الناطقة هيذر نويرت إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سمح بإصدار «تقييد جغرافي للسفر» على الأميركيين لمنعهم من دخول كوريا الشمالية. وأضافت أنه «بمجرد سريانه، سيكون جواز السفر الأميركي غير صالح للسفر إلى كوريا الشمالية أو عبرها وسيتعين على الأفراد الحصول على جواز سفر بصلاحيات خاصة للسفر إلى أو داخل كوريا الشمالية».

وذكرت أن الخطوة جاءت بسبب «مخاوف متنامية من خطر الاحتجاز والاعتقال المطول بموجب نظام تطبيق القانون في كوريا الشمالية».

وقال مسؤولون أميركيون إن كوريا الشمالية ستصبح الدولة الوحيدة في العالم الممنوع على الأميركيين زيارتها.

وذكرت نويرت أن الوزارة أعلنت تخطيطها لنشر مذكرة في السجل الاتحادي الأسبوع المقبل لتبدأ بموجبها مهلة مدتها 30 يوماً قبل سريان القيود الجديدة.