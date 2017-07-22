قوات المملكة تقتل 11 حوثيا قبالة الحرث والطوال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صدت قوات المملكة، هجوما قامت به مجموعة من الميليشيات الانقلابية على عدة نقاط متقدمة على امتداد الشريط الحدودي قبالة محافظتي الحرث والطوال.

واستغلت المليشيات الظروف المناخية وموجة الغبار التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة، إلا أن القوات صدت الهجوم موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي حاولوا تنفيذ هجوم متزامن عبر 3 محاور قبالة قرى الغاوية والدفينية وجبل دخان التابعة لمنطقة جازان، ونجحت القوات في قتل 11 عنصراً وجرح العشرات وتدمير طقمين عسكريين و4 مدافع لإطلاق الصواريخ، ونفذت رداً فورياً عن مصادر النيران والتصدي للهجوم بعد ردها المباشر من خلال الأسلحة الخفيفة والثقيلة.