5 معلومات عن أخطر إرهابي " خلية سيهات " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أمنية بحرينية تفاصيل جديدة عن المطلوب حسن محمود عبدالله، الذي أعلنت وزارة الداخلية أمس مقتله خلال عملية القبض عليه بسيهات، حيث قالت إنه مولود بسوريا، ويحمل الجنسية البحرينية، ووالدته سعودية، ولديه إقامة شبه دائمة في المملكة، ويشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب بالقطيف.

وأضافت أن والده اُبعد في وقت سابق عن المملكة، وتم إدراج اسمه ضمن المممنوعين من دخول الأراضي السعودية.

وأوضحت أنه شقيق المطلوب “علي محمود عبدالله”، الذي قُتل إثر مواجهة أمنية في بلدة العوامية في فبراير 2015؛ حيث كان يقوم بالتغطية على هروب خاله المطلوب ضمن قائمة الـ23 “سلمان علي سلمان آل فرج”.

وأضافت المصادر أن المقتول له شقيق ثالث يدعى “حسن”، متورط في جرائم إرهابية، وتم القبض عليه في مداهمة بالعوامية.

وأوضحت المصادر أن المطلوب “سلمان آل فرج” هو خال الإرهابيين الثلاثة الذي ألقت الجهات الأمنية القبض عليهم الجمعة الماضية في حي الكويت بسيهات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أمس الجمعة، مقتل ثلاثة مطلوبين في أحد المواقع بحي الزهور في سيهات بمحافظة القطيف، وأوضحت أنه تم رصدهم، وعند محاصرتهم وطلب تسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف، وبالرد عليهم قُتلوا جميعاً.