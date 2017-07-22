بالفيديو.. جثمان المذيع عمرو سمير يصل مصر اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. جثمان المذيع عمرو سمير يصل مصر اليوم
يصل إلى القاهرة اليوم، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد جثمان الممثل والمذيع المصري عمرو سمير، وذلك بعد 16 يوما على وفاته.
وأوضح والد عمرو سمير إن جثمان نجله سيصل في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت .
وقال أن صلاة الجنازة على جثمان ابنه ستكون ظهر غد الأحد من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، حيث سيدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات، على أن يتلقى واجب العزاء فى نجله بعد غد الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية.
وكانت صلاة جنازة أقيمت على الفنان الراحل في إسبانيا بعد وفاته وفقاً لليوم السابع .
#اليوم_السابع| ننشر فيديو جنازة الفنان والمذيع عمرو سمير فى مدريد
Posted by اليوم السابع on Friday, July 21, 2017
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يرحمه ويصبر اهلة