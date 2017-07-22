بالفيديو .. موقف حرج لفنان مصري على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تسببت مكالمة هاتفية على الهواء مباشرتاً في إحراج الفنان المصري الشاب أحمد بسيم .

حيث لم يستطع بسيم، خلال لقائه عبر فضائية ” LTC ” المصرية، التعرف على صوت والدته، موجهاً، الاعتذار لها.

وقالت والدة بسيم أن “شخصية أحمد ابني مناقضة تماماً للدور الذي قدمه في مسلسل ” طاقة القدر “، كما أن الدور بمثابة رسالة للفتيات بعدم الانخداع بأحاديث الشباب.

وشارك الفنان الشاب أحمد نسيم في مسلسلي ” طاقة القدر ” و” الجماعة2 ” رمضان الماضي، وحقق من خلالهما نجاحاً ملحوظاً.