بالفيديو.. " الحربي " يسخر من قطر: لبن الحمير يزيدهم ذكاء - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

سخر الإعلامي طارق الحربي، من إقبال القطريين على اللبن التركي، متساءلا عن أسباب إقبال أبناء الدوحة عليه.

وقال الحربي إن القطريين يدعون أن اللبن التركي يزيدهم ذكاء، وعلق ساخرا “يجب أن تعطي جرعة لوزير الخارجية القطري من اللبن التركي، حتي وإن كانت حقن في الوريد، أو إبرة في العضل، حتي من أجل أن يزيد تركيزا”.

وأشار إلى أن قناة الجزيرة روجت لأشهر أنواع الحليب التركي، وهو “لبن الحمير”، والذي ادعت الجزيرة أنه أقرب في تركيزة إلى لبن الأم.

