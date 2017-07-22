بالفيديو .. عارضة الأزياء " مودل روز " تكشف حقيقة جنسيتها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. عارضة الأزياء ” مودل روز ” تكشف حقيقة جنسيتها
بينت عارضة الأزياء السعودية مودل روز حقيقة ما أثير عن جنسيتها اليمنية.
وقالت روز، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” سناب شات “، من خلال مجموعة من الفيديوهات، نفت من خلالها كل هذه الأقاويل مؤكدة أنّها سعودية نافية أنها من جنسية أخرى واشاعة أنها تزوجت من سعودي للحصول على الجنسية، قبل ان يطلقها لأنها سافرت إلى الخارج للدراسة.
وعبرت عن غضبها بسبب اتهامها باعتماء باروكة على رأسها، علماً أنها عرفت بشعرها الأشقر الطويل و صبغتها الجريئة ما بين الأزرق والبنفسجي و الوردي و غيرها .
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9510 ] نشر منذ 3 ساعات
انتي مجموعه انسان
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9510 ] نشر منذ 3 ساعات
انتي مجموعه انسان
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17698 ] نشر منذ 2 ساعتين
رهيييييبه روز😍
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17698 ] نشر منذ 2 ساعتين
تزوجت سعودي للحصول على الجنسية السعودية
طيب وبعد ماحصلتي عليها
بأي رجل عطيتيه شلوووووت🤔
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9510 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30192 ] نشر منذ 2 ساعتين
متسعوده ,, لاتظلمونها ,,