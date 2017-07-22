لوحات جدارية " تميم " بينت غياب الجد من " شجرة العائلة " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

غم استناد أمير قطر تميم بن حمد في خطابه ” الهزيل والمرتبك ” إلى اللغة العاطفية الشعبوية، إلا أن انقلاب والده على جده غيب صورة أمير قطر السابق الشيخ خليفة آل ثاني من مجموع الصور العائلية المحيطة بتميم في خطابه.

وضحت لوحة جدارية انقلاب والدتميم على جده حيث غيبت صورة أمير قطر السابق الشيخ خليفة آل ثاني من مجموع الصور العائلية المحيطة بتميم في خطابه .

وظهرت صورة جانبية لتميم مع أحد أبنائه على يساره، فيما احتلت صورة والده حمد بن خليفة، ووالدته، الطرف الأيمن من ” الصورة البانورامية ” ، وتوسط الصورتين تمثال لحيوان الوعل الذي يعد رمزاً تراثياً للإمارة الصغيرة.

كما عُلقت صورة جدارية ضخمة لمؤسس الإمارة الخليجية الصغيرة الشيخ قاسم بن محمد ويقف خلفه الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني جد حمد بن خليفة، واللافت أن مخرج خطاب الأمير، الذي يعتقد أنه سجل في الدوحة، ركز على الصور العائلية من زوايا مختلفةولكن الأكثر غرابة هو استبعاد خليفة بن حمد آل ثاني عن الصورة العائلية والذي تم الإطاحة به على يد ابنه حمد في منتصف تسعينات القرن الماضي.