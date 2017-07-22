تحذيرات " القويز " قبل تعيينه رئيسا للسوق المالية بـ3 ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قبل تعيينه في منصبه الجديد بـ3 ساعات، حذر رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز من خطورة الانجراف والسعي وراء مضاعفة رأس المال ” التدبيلة ” ، التي كانت لها عواقب وخيمة بضياع أموال العديد من المتداولين الباحثين عن مضاعفة رؤوس أموالهم خلال فترة وجيزة، في إشارة واضحة لمدى خطورتها في أسواق الأسهم.

وقال القويز في تغريدته التي أطلقها على حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، عبر وسم #للنجاحفيالاستثمار، إن النجاح في أسواق المال يتم عبر الاستثمار، مضيفا: ” اسعى لعوائد معقولة على المدى الطويل، فقليل مستمر خير من كثير منقطع”.

ورفع القويز شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية.