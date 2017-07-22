بالفيديو.. جندي إسرائيلي يركل فلسطينيًا يصلي أمام المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. جندي إسرائيلي يركل فلسطينيًا يصلي أمام المسجد الأقصى
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر جندي إسرائيلي وهو يركل شاب فلسطيني وهو يصلي أمام المسجد الأقصى.
وظهر بالمقطع، شاب مقدسيا وهو يصلي، وإذ بجندي تابع لجيش دولة الاحتلال يركله ليمنعه من الصلاة أمام المسجد الأقصى.
يذكر أن ساحة المسجد الأقصى شهد على مدار اليومين الماضيين، مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين الرافضين لوضع بوابات ألكترونية في مداخل المسجد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الشعب الفلسطيني.
جندي إسرائيلي يركل مقدسياً وهو يصلي أمام المسجد الأقصى#القدس #الاقصى #فلسطين pic.twitter.com/HXS4QsKW04
— خبرني Khaberni (@khaberni) July 22, 2017
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9510 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكسر ايدك ويشل اركانك
ياربي كن لااخواننا المستضعفين في كل مكان
كن لهم يالله في وقت تخلى الكل عنهم