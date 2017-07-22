بالفيديو.. جندي إسرائيلي يركل فلسطينيًا يصلي أمام المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر جندي إسرائيلي وهو يركل شاب فلسطيني وهو يصلي أمام المسجد الأقصى.

وظهر بالمقطع، شاب مقدسيا وهو يصلي، وإذ بجندي تابع لجيش دولة الاحتلال يركله ليمنعه من الصلاة أمام المسجد الأقصى.

يذكر أن ساحة المسجد الأقصى شهد على مدار اليومين الماضيين، مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين الرافضين لوضع بوابات ألكترونية في مداخل المسجد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الشعب الفلسطيني.