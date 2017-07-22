بالفيديو .. جنات تحتفل بزفافها على الطريقة المغربي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

فاجأت المطربة حكمت محبيها ومتابعيها بصور وفيديو لزفاف صديقتها .

ونشرت المطربة حكمت عبر حسابها على موقع Instagram، فيديولصديقتها جنات وهي ترتدي قفطان مغربي باللون الأخضر ويحملها البعض على طريقة الزفاف المغربية كماارتدت الحجات المغربي في بداية الحفل.

واحتفلت الفنانة المغربية “جنات”، بخطوبتها على المحامي المصري الشهير محمد عثمان نعمان، أحد المستشارين القانونين للحملة الانتخابية للرئيس المصري .