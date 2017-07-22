بالفيديو .. جنات تحتفل بزفافها على الطريقة المغربي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. جنات تحتفل بزفافها على الطريقة المغربي
فاجأت المطربة حكمت محبيها ومتابعيها بصور وفيديو لزفاف صديقتها .
ونشرت المطربة حكمت عبر حسابها على موقع Instagram، فيديولصديقتها جنات وهي ترتدي قفطان مغربي باللون الأخضر ويحملها البعض على طريقة الزفاف المغربية كماارتدت الحجات المغربي في بداية الحفل.
واحتفلت الفنانة المغربية “جنات”، بخطوبتها على المحامي المصري الشهير محمد عثمان نعمان، أحد المستشارين القانونين للحملة الانتخابية للرئيس المصري .
نورة[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 32 دقيقة
في برنامج رامز قرش البحر سوا معها مقلب وكانت تغرق بس تصيح مانطقت اسم ربي بحرف واحد الرقاصه فيفي عبده تشهدت الا ذي استغفرالله كلمه وحده ماقالتها غير الصياح