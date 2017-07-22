4 أسباب وراء ارتفاع معدلات الضعف الجنسي بين الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أظهرت نتائج دراسة نشرت في مجلة الطب الجنسي الأمريكية وجود ارتفاع في معدلات الضعف الجنسي بين الشباب.

وقد وجد الباحثون أنّ واحداً من كل أربعة رجال تحت سن الـ40 يعانون مشاكل في الانتصاب، للأسباب الآتية: 1- بيئة العمل: تلعب بيئة العمل دوراً أساسيّاً في التأثير على القدرة الجنسية، لما تخلّفه من توتر وقلق واكتئاب يؤدي الى الضعف الجنسي.

وأكثر الأشخاص المعرّضين لذلك، هم الذي يعملون في مجال الرعاية الصحية، أو ضباط الشرطة ورجال الإطفاء.

فهؤلاء أكثر عرضة للضغوطات وتناول مضادات الاكتئاب والتدخين، وهذا يمكن أن يشكل خطراً على صحتهم الجنسية، لأنّ الانتصاب يتطلب أن يكون الجهاز العصبي مسترخياً وهادئاً.

2- نمط الحياة: اتباع نمط حياة غير صحي كالتدخين، السمنة، وقلّة النشاط البدني، هو أحد العوامل التي تمنع تدفق الدم بشكل سليم إلى المنطقة التناسلية وتحديداً الى العضو الذكري، وهذا يعتبر سبباً رئيسيّاً في ضعف الانتصاب.

3- الافراط في مشاهدة المواد الإباحية: مشاهدة الأفلام الإباحية بشكل مفرط يمكن أن تتحوّل الى ادمان وتؤدي الى مشاكل نفسية. ويصبح تحقيق الانتصاب مستحيلاً الاّ بوجود حافز أو اثارة تتمثل بالصورة الاباحية المختلفة عن الواقع. وهذا الأمر يتسبب بالضعف الجنسي.

4- الحالة الصحية: أمر طبيعيّ أن تؤثر الحالة الصحية على الانتصاب. فوجود مشكلة مرضية في الأوعية الدموية أو الأعصاب، أو الإصابة بأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم يعيق الانتصاب.