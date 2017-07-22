المحاكم تستقبل 25.8 ألف دعوى ضد متعثرين خلال شهرين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بلغت الدعوى الحقوقية ضد متعثرين في التسديد، التي استقبلتها المحاكم خلال الشهرين الماضيين نحو 25.8 ألف، بمتوسط يومي يقارب 426 دعوى.

ووصلت نسبة المطالبات المالية ضد متعثرين في تسديد إيجارات عقارات تجارية وسكنية 45 %، من إجمالي عدد الدعاوى.

وتصدر محاكم منطقة الرياض النسبة العليا من تلقيها قضايا ضد متعثرين في التسديد بـ 6850 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 5212 دعوى في المرتبة الثانية، تليها المنطقة الشرقية بـ3550 دعوى ثالثاً.

واستقبلت محاكم منطقة المدينة المنورة 2115 دعوى، تليها القصيم بـ1551 دعوى، ثم محاكم منطقة جازان 955 دعوى، والحدود الشمالية 521 دعوى، تليها منطقة حائل بـ410 دعاوى.