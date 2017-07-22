تركيا توطد العلاقات مع الاحتلال وتطلق رحلاتها إلى تل أبيب - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

بدأ التطبيع في العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب ينعكس على الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

تحتل الخطوط الجوية التركية المركز الثاني بعد شركة العال الإسرائيلية من حيث الشركات الأكثر نقلًا للركاب من مطار بن جوريون في تل أبيب، وتستعد لإطلاق رحلاتها بين تل أبيب وأنطاليا جنوب تركيا اعتبارًا من 29 أغسطس المقبل.

يذكر أن الخطوط الجوية التركية نقلت 457.284 راكب حتى يونيو الماضي ، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد شركة طيران العال الإسرائيلية.

وبحسب المعلومات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، فإن حركة الطيران بين مطاري أتاتورك وبن جوريون لا تقتصر على رحلات الترانزيت فقط، مشيرين إلى أن حركة الطيران بين المطارين شهدت زيادة في شهر يونيو الماضي 7.64%.