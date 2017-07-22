الفئات المستحقة للإقامة الدائمة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ينص نظام الإقامة على أن رخصة الإقامة الدائمة في المملكة لبعض فئات الوافدين تستمر لأربعة سنوات متتالية قابلة للتجديد مرة أو مرات متتالية.

وأوضحت المادة 31 من نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/1337، أن منح رخصة الاقامة الدائمة بموجب النظام لطلبة العلم من الأجانب، وللأجانب ومن يعولونهم المتعاقدين مع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية.

ويجوز منح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام لكل من: مجاورو الحرمين الشريفين، زوجات السعوديين، كما ذكرت المادة 32 من نظام الإقامة كذلك.

وبينت المادة 32 أيضا، أن رخصة الإقامة الدائمة لا تُمنح إلا بعد مرور 6 أشهر من دخول الأجنبي المملكة، يكون خلالها تحت نظر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب، للاقتناع بوجاهة أسباب إقامته.