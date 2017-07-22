الجزائري رياض محرز بديل محمد صلاح في روما - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قدمت إدارة نادي روما الإيطالي، عرضا لضم الجناح الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليحل محل المصري محمد صلاح المنتقل حديثا إلى ليفربول الإنجليزي، إلا أن العرض رفض من جانب إدارة ” الثعالب “.

فيما أكدت ” سكاي إيطاليا ” مساء أمس أن روما ينوي تقديم عرض آخر بقيمة 30 مليون يورو، للتعاقد مع نجم منتخب ” الخُضر” صاحب الـ26 عاما، وأن مسؤولي نادي العاصمة الإيطالية ” واثقون ” من إتمام الصفقة.

وكان محرز أعلن بعد نهاية الموسم المنصرم، عدم رغبته في إكمال مسيرته مع ليستر، بعدما كان أحد أهم أسباب تتويج الفريق المفاجئ بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي.