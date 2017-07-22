الخبراء يحذرون حاملي الآيفون من تلك الأخطاء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حذر خبير الالكترونيات “جون جرابر” من حذف التطبيقات المتاحة على الآيفون عبر تمرير الأصابع عليها بسرعة، مضيفاً أن تلك التطبيقات مصممة لتظل على الهاتف مشيراً إلى ان حذفها سيؤدي للإضرار بعمر البطارية وسلامة الجهاز، لذا إذا كنت في حاجة للمزيد من المساحة على ذاكرة الآيفون، فربما عليك أن تفكر في حل بديل لحذف تلك التطبيقات.

وأوضح المدير التنفيذي بشركة “Apple” “كراج فيدرجيني” أن حذف التطبيقات الأساسية بالآيفون يتسبب في اضرار كبيرة على ذاكرة الهاتف، كما يقلل من العمر الافتراضي للبطارية، مضيفاً ان الحل الأمثل للاعطال المفاجئة بالتطبيقات هو تحديث التطبيق مرة أخرى.