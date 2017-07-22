الإنتربول يكشف أخطر تهديد إرهابي لأوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت الشرطة الدولية ” إنتربول ” عن قائمة من ١٧٣ إرهابيا ينتمون لـ ” داعش ” ، قالت إنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا، انتقاما للهزائم التي تعرض لها التنظيم في الشرق الأوسط.

وتلقى الإنتربول معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا، ساعدته في تحديد أسماء العشرات من المشتبه بتخطيطهم لهجمات في أوروبا، حسبما أفادت صحيفة “جارديان” البريطانية.

وتعتقد دول أوروبية عدة أنه مع تراجع ” داعش ” في العراق وسوريا، فإن مخاطر شن متطرفي التنظيم لهجمات في القارة تتزايد، لا سيما مع عودة بعض المتشددين الأوروبيين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط إلى بلادهم.ورغم عدم وجود أدلة على دخول أي من الشخصيات المشمولة في القائمة إلى أوروبا، فإن المخاوف من عودة محتملة لمتشددين أوربيين دفعت الإنتربول إلى تحذير دول القارة.

وحسب الشرطة الدولية، فإن المتطرفين المدرجين على القائمة ” ربما تلقوا تدريبات لصنع أجهزة متفجرة في هجمات تسبب قتلى ومصابين، ويعتقد أن بإمكانهم السفر عبر الدول للمشاركة في أنشطة إرهابية “.

يشار إلى أن ” داعش ” يتلقى ضربات قوية في أهم معاقله بالشرق الأوسط، لا سيما بمدينتي الموصل العراقية التي تم تحريرها بالكامل من التنظيم، والرقة السورية حيث تدور معارك منذ أسابيع لطرد المتشددين منها.وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت مدن أوروبية عدة هجمات دامية قتل خلالها المئات، أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنها.