بالفيديو.. هندي يخفف آلام جراحة في المخ بالعزف على الجيتار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عزف موسيقي هندي على الجيتار، أثناء خضوعه لعملية جراحية في المخ، لمساعدة الأطباء في علاج تشنجات لا إرادية للعضلات في أصابعه.

وطلب الأطباء من العازف الهندي، ويُدعى أفيشك براساد، أن يعزف على الجيتار في كل مرة “يفصلون” فيها واحدة من الدوائر الكهربية في الدماغ، لعلاجه من مرض يُعرف باسم “خلل التوتر العضلي” (دستونيا) بحسب BBC .

وقال براساد إنه استطاع العزف بسهولة بعد إجراء الجراحة، وأزال الأطباء الغرز من على رأس براساد بعد أسبوع من العملية التي أجراها في مدينة بنغلور جنوبي الهند.

وأضاف براساد بعد إزالة الغرز إنه “مع عملية الحرق السادسة (لفصل دوائر الدماغ المسؤولة عن التشنجات)، فُتحت أصابعي (بعدما كانت منقبضة)، مضيفا “كنت في حالة طبيعية وأنا على طاولة العمليات نفسها”.

وكان مرض خلل العضلات يعوق براساد من تحريك الأصبع الأوسط، وأصبع البنصر، والأصبع الأصغر في يده اليسرى حينما كان يعزف الغيتار.

وأضاف: “كنت أعتقد أن صعوبة الحركة (للأصابع) بسبب الإفراط في ممارسة العزف. أخذت قسطا من الراحة وحاولت مرة أخرى، وأدركت أن الصعوبة (في تحريك الأصابع) لم تتوقف. أبلغني بعض الأطباء أن هناك إجهاد للعضلات، وتناولت مسكنات للآلام، وفيتامينات عديدة، ومضادات حيوية، وعلاج طبيعي وغيرها.”وأشار إلى أن التشنجات في أصابعه كانت تحدث فقط حينما يعزف الجيتار.