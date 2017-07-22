" عهود المالكي " تبدع في رسم شخصية " الملك سلمان " والتي جذبت آلاف الزائرين لسوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

عقال المالكي(صدى):

جذبت لوحة الفنانة التشكيلية الموهوبة : عهود بنت عبدالله المالكي ، والتي شاركت بها ضمن منافسات مسابقة الفنون التشكيلية بمهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف في دورته الحادية عشر ، لعام ١٤٣٨هـ ، بجانب أكثر من ( ٥٠ ) فنانا وفنانة على مستوى المملكة ، أنظار وإعجاب آلاف الزائرين والمرتادين للمهرجان ، وبالتحديد لخيمة مسابقة الفنون التشكيلية.

حيث أبدعت ” رسامة الوطن ” كما يلقبها الجمهور ، في رسم صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ( يحفظه الله ) مرتديا العقال المقصب ، وذلك باستخدام فن الرسم بالقهوة والماء وبعض المواد السائلة . و تداول الكثير من المغردين ونجوم الإعلام الجديد الرسمة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، معبرين عن حبهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، ومبدين إعجابهم الشديد بفخامة اللوحة وجمال إتقانها وإخراجها .

بدورها قالت ( المالكي ) حرصت على أن أعبر عن مشاعر حبي لوالدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بما أملك من موهبة في الرسم ، لاسيما في مناسبة ثقافية وتاريخية وفنية بحجم سوق عكاظ ،والذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

وأكدت ( المالكي ) في أن طموحها يتجسد في الوصول إلى المنافسات العالمية وتمثيل الوطن خير تمثيل ، وعرض لوحاتها الفنية في معرض خاص بها يحمل هويتها الفنية وقدرتها على مواجهة الصعوبات والتغلب عليها بالإدارة والعزيمة والإصرار والإبداع لتحقيق حلمها الفني الذي تطمح للوصول لدرجة الاحتراف فيه .

مشيرة إلى سعيها الدائم لتطوير قدراتها وخبراتها ومهاراتها و فرشاتها بالصورة التي تدلل على تنوع مدارس الفن التشكيلي في المملكة ، وطرق أبواب الإبداع في عالم الفن التشكيلي، لافته إلى أنه سبق لها تقديمها لأعمال مختلفة تمثلت في رسم “البورترية” لملوك وأمراء المملكة العربية السعودية ، إضافة للتفاعل بحسها الفني مع الأحداث ومختلف الوقائع والمواقف الاجتماعية المختلفة .

وعبرت ( المالكي ) عن بالغ شكرها و تقديرها وامتنانها لكل من وقف بجانبها بالتشجيع والدعم والتحفيز .

الجدير ذكره أن الفنانة التشكيلية عهود بنت عبدالله المالكي ، تعد من أشهر الرسامات بالسعودية ، وتخصصت بالرسم بالقهوة والماء وبعض المواد السائلة ، إضافة إلى النحت على الزجاج ، وكانت تتفاعل مع أي أحداث تخص الوطن وولاة الأمر ، حتى أطلق عليها لقب “رسامة الوطن”، ولها الكثير من المشاركات في المعارض ، وهي تدرس الآن بكلية الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، تخصص ( قانون ) .