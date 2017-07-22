10مكيفات تبرع من فاعل خير لمستشفى الداير - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تبرع مواطن لمستشفى الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، وذلك بشرائه عشرة من أجهزة التكييف، وتركيبها في المستشفى، بعدما زار المستشفى، وشاهد حالة المرضى ومعانتهم مع قسوة الحرارة التي لا تجدي معها أية مراوح .

كما شكى المرضى ، من أنقطاع المياة المستمر ،عن المستشفى ، مشيرين إلى أن ما تبرَع به فاعل الخير لم يكفي كل أقسام المستشفى .

وقال نبيل غاوي، المتحدث باسم صحة جازان، بالنسبة للكهرباء حدث عطل مفاجئ صباح يوم الاثنين ٢٣/ ١٠/ ١٤٣٨ في محول الكهرباء الخاص بالتكييف، وهو ما يسمى “السويتش قير”، بسبب تقادمه، وكذلك بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وتم طلبه على الفور، ولكن لم يتوافر في منطقة جازان، وكذلك لم يتوافر في مدينة جدة، وتم الحصول عليه في مدينة الرياض، وتأمينه وشحنه. علمًا بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات البديلة في حينه، ومعالجة وضع غرف التنويم حرصًا على راحة المرضى المنومين لحين إنجاز مهمة إصلاح المحول.

وأضاف أنه بالنسبة للمياه حصل عُطل بسيط في المضخات، تم إصلاحه في حينه، ولم تتعد فترة الانقطاع ساعة واحدة، وهي حاليًا تعمل بحالة جيدة