17 فضيحة في خطاب تميم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد المتخصص في العلاقات العامة وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، طارق الأحمري، أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني يسعى من خلال خطابه لكسب التعاطف وإثبات المظلومية عليه وعلى شعبه.

وقال الأحمري، اليوم، في مجموعة ملاحظات إعلامية على خطاب تميم، نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن الخطاب كان في المجمل سيئا في صياغته، واحتوى الكثير من التناقضات والأساليب الخطابية الإعلامية الضعيفة.

وأفرد الأحمري 17 ملاحظة، أبرزها أن ” الخطاب هو محاولة استعطاف لكسب أكبر قدر من الجمهور واستمرار الجمهور السابق؛ حيث تم اختيار ذات المكان الذي ألقى منه تميم خطاب تولي الحكم في قطر “.

وأضاف أن “أمير قطر ركز في بداية الخطاب وفي ثلاث لقطات متكررة بشكل دقيق على صورة أجداده في الرسمة الضخمة خلفه لخلق انطباع عن اعتزازه بأجداده وهم قد قلبوا الحكم على بعضهم ” ، مشيرًا إلى أن ” بداية الخطاب بلغة عاطفية بحتة في محاولة للتأثير على استمرار كسب تعاطف الشعب القطري معه، واستخدامه لمفردة الحصار وليس المقاطعة هو استمرار لمحاولة إثبات المظلومية عليه وعلى شعبه “.

وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، إلى أن أمير قطر حاول أن يجعل المقاطعة والظروف الحالية ضد قطر ككيان ودولة وليس ضده كشخص يدير هذه الدولة، منوهًا إلى أن ” الخطاب لعب على وتر الأخلاق والتعامل الإعلامي الراقي بينما الجزيرة وبعض الإعلاميين القطريين كانوا أسوأ مثال على انعدام الأخلاق والممارسة المهنية “.

كما نوه الأحمري إلى غياب ظهور العلم القطري في اللقطة الثابتة على تميم أثناء الخطاب، مشيرًا إلى أن هذا خطأ بروتوكولي.

وحول توجيه أمير قطر الشكر للدول الأوروبية والعظمى، اعتبر الأحمري أنه يحاول استعداء الدول الخارجية ضد دول المقاطعة والمنظمات باسم حرية التعبير والتدخل والقمع والظلم وهذا أسلوب ركيك، فضلًا عن التلويح بأنه يقوم باتفاقيات مع دول خارجية لكسب تأييدها وهذا موقف ضعف.

وأشار المتخصص في العلاقات العامة إلى تناقض أمير قطر في خطابه؛ حيث ذكر في بداية الخطاب أن قطر مستمرة في التقدم ولم يضرها شيء، ثم عاد ليقول إن قطر قد تضررت من المقاطعة، وذلك في محاولة منه لأن يظهر للناس أن المجتمعات متضررة وليس الحكومات ليدفع الناس على استعداء حكومات الدول المقاطعة.

وقال الأحمري إن ” استغلال موقف الأقصى للتعريج على وجوب الوحدة بينما الاتهامات تطاله بسبب جهوده في التفريق وهو يحاول تغيير هذه الصورة عنه “.