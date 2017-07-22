الدولار يسجل أدنى مستوى في أكثر من عام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عام أمام سلة عملات كبرى منافسة اليوم الجمعة بعد يوم من تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي بينما تعرضت العملة الأمريكية لضغوط أيضا من العقبات التي تقف أمام أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الخميس إن أوضاع التمويل ما زالت جيدة على نطاق واسع وأشار إلى أن ارتفاع قيمة اليورو “استرعت الانتباه” لكنه لم يشر إلى ارتفاع العملة على أنه مشكلة.

وأقنعت تصريحات دراجي التي تفتقر إلى القلق بشأن ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة التجار بأن البنك ما زال على مسار احتمال تقليص برنامج شراء السندات في وقت لاحق من هذا العام.

ولامس مؤشر الدولار 93.854، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران العام الماضي وسجلت أحدث قراءة له 93.885 بانخفاض بنحو 0.5 بالمئة بينما لامس اليورو 1.1682 دولار، وهو أعلى مستوى أمام العملة الأمريكية في نحو عامين وبلغ 1.1674 دولار في أحدث قراءة بارتفاع 0.4 بالمئة.

واتجه اليورو إلى تحقيق ارتفاع نسبته 1.8 بالمئة على أساس أسبوعي، وهو ما سيكون ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي مقابل العملة الأمريكية. ويتجه مؤشر الدولار للهبوط 1.3 بالمئة في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وأمام الين لامس الدولار أدنى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع عند 111.02 ين.

ولامس الدولار أدنى مستوى أمام الفرنك السويسري في أكثر من عام عند 0.9440 فرنك.