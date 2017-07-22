الكويت تحتج على ممارسات " حزب الله " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

دعت الكويت في مذكرة احتجاج رسمية، الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها، تجاه الممارسات غير المسؤولة لحزب الله، خاصة فيما يعرف بـ ” خلية العبدلي ” .

وكان سفير الكويت لدى لبنان، عبدالعال القناعي، علق على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن البرقية الموجهة من وزارة الخارجية الكويتية إلى وزارة الخارجية في لبنان بعد صدور حكم محكمة التمييز بشأن ما يعرف بـ ” خلية العبدلي ” وما ورد في تفاصيل الحكم من ثبوت مشاركة ومساهمة ” حزب الله ” اللبناني في ” التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية بقصد هدم النظم الأساسية في دولة الكويت ، ” حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ” كونا “.

وقال القناعي إن ” الكويت وجهت عن طريق سفارتها لدى لبنان مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه الممارسات غير المسؤولة لحزب الله، ودعت الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المشينة من قبل حزب الله اللبناني باعتباره مكونا من مكونات الحكومة اللبنانية، ” على حد قوله.

وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في قضية ما يسمى ” خلية العبدلي ” تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (إيران) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.