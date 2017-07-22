7.9 مليار ريال حجم واردات المملكة من الهواتف المحمولة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الجمارك، إن واردات المملكة من أجهزة الهواتف المحمولة قفزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن واردات المملكة من أجهزة الهواتف المحمولة ارتفعت إلى 7.9 مليار ريال، فيما كانت في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 6.8 مليار ريال.

وأشار إلى أجهزة الهواتف المحمولة تصدرت الواردات خلال هذه الفترة، ما يؤكد الطلب الكبير عليها من المواطنين والمقيمين في السعودية.