العمل توفر دعم نقدي " 1500ريال " شهرياً للمرأة العاملة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة العمل قراراً بتخصيص مبادرة لتوفير وسيلة مواصلات للمرأة السعودية العاملة، من خلال دعم نقدي بحد أقصى 1500 ريال شهرياً لمدة عام كامل.

وأوضحت الوزارة،أن الدعم يستهدف نحو 150 ألف امرأة حتى عام 2020، وأضافت الوزارة أن الدعم سيتم خلال إجراءات، تبدأ بالتسجيل والتحقق من صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “، الذي سيشارك معلومات المستفيدات مع مزودي الخدمة.

ويتضمن نقل المرأة العاملة رحلات محددة من وإلى مكان عملها، عبر طريقتين تتمثلان في النقل الفردي أو التشاركي، فيما اشترطت الوزارة أن يقتصر الدعم على العاملات اللاتي لا يزيد راتبهن على 5 آلاف ريال، وألا تتجاوز مدة اشتراكهن في التأمينات الاجتماعية 3 سنوات.