رئيس الفلبين يرفض زيارة أمريكا: تنتهك حقوق الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

أعلن الرئیس الفلبیني رودريجو دوتیرتي، رفضه لدعوة نظیره الأمريكي الرئيس دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة، مشدداً على عدم وجود رغبة لديه في الذهاب إلى واشنطن.

وقال دوتيرتي في إجابته لسؤال وجه له عن موقفه من زيارة واشنطن: ” لن أتوجه إلى أمريكا لا خلال ولايتي ولا حتى بعدھا “، مضيفاً: ” رأيت أمريكا وھي سیئة، إنهم يرتكبون العديد من انتهاكات حقوق الإنسان “.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد وجه الدعوة للرئيس الفلبيني في أبريل الماضي؛ لزيارة واشنطن في اتصال ناقش خلاله الطرفان التهديد الكوري الشمالي، وهو الأمر الذي أرجأه حينها الرئيس الفلبيني لانشغاله بجدول أعمال ممتلئ، قبل أن يعود مجدداً ويرفض دعوة ” ترامب ” علانية.