بالفيديو والصور .. استشهاد 3 وإصابة نحو 400 فلسطيني أمس في جمعة الغضب - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 391 آخرون برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، خلال اشتباكات اندلعت مع محتجين في القدس والضفة الغربية المحتلة بسبب رفض الكيان الصهيوني إزالة البوابات الإلكترونية حول المسجد الأقصى.

وأشارت مصادر أنه قتل 3 مستوطنين إسرائيليين طعناً على يد فلسطيني مساء أمس الجمعة، خلال اقتحامه منزلاً في مستوطنة ” حلاميش ” قرب مدينة رام الله مساء أمس الجمعة، قبل أن يقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي منفذ العملية .

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباسفي خطاب تلفزيوني قصير بعد الاجتماع مع مساعديه ” تجميد كل الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على جميع الأصعدة حتى تلغي جميع إجراءاتها في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القائم ” .