الجبير يكشف علاقة قطر بأخطر عناصر الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن قطر تدعم الإرهابيين القادمين إلى المملكة بمنحهم جوازات سفر قطرية، بينهم أخطر الإرهابيين وهو الإرهابي عبد العزيز المقرن، والذي ارتكب ثلاث هجمات في المملكة، إلا أنه لاقى حتفه في العاصمة الرياض قبل أعوام، بحسب ” عكاظ “.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو أمس الجمعة في ختام محادثات أجرياها في مقر وزارة الخارجية بروما ” ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر، لأن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها هل هناك دعم للإرهاب أم لا؟ “.

وأكد الجبير إن المملكة ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة لديها مبادئ واضحة أعلنت عن ضرورة تنفيذها وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، ووقف خطاب الكراهية.