 " يتيم مكة " يتسلم بطاقة الأحوال بعد 10 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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” يتيم مكة ” يتسلم بطاقة الأحوال بعد 10 سنوات

” يتيم مكة ” يتسلم بطاقة الأحوال بعد 10 سنوات
نايف السالم(صدى):

حصل الشاب ممدوح ” يتيم مكة ” ، على بطاقة أحوال، ليمارس حياته الطبيعية مثل أي انسان بعد معاناة استمرت أكثر من عشر سنوات.

و عبر ممدوح عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الداخلية، بعد إنهاء مطالبته.

فيما أتاح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بشمال مكة أمين الحازمي الفرصة لليتيم ممدوح للعمل في تخصصه المهني، بمتابعة من الأخصائي في مكتب المتابعة فايز الثبيتي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله الف الف مبروك له بصراحه معا ناه عشر سنوات

[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 3 ساعات

الا حوال المدنيه خلوكم فا ضين الايام هذى با جيكم اجدد بطاقه هههههههههههههههههههه

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