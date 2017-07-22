" يتيم مكة " يتسلم بطاقة الأحوال بعد 10 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حصل الشاب ممدوح ” يتيم مكة ” ، على بطاقة أحوال، ليمارس حياته الطبيعية مثل أي انسان بعد معاناة استمرت أكثر من عشر سنوات.

و عبر ممدوح عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الداخلية، بعد إنهاء مطالبته.

فيما أتاح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بشمال مكة أمين الحازمي الفرصة لليتيم ممدوح للعمل في تخصصه المهني، بمتابعة من الأخصائي في مكتب المتابعة فايز الثبيتي.