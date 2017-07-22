التسجيل إلكترونيًا لراغبي أداء فريضة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، فتح التسجيل في الشركات للمواطنين والمقيمين الراغبين أداء فريضة الحج هذا العام، بدءًا من يوم الاثنين المقبل وسيكون التسجيل وتسديد الرسوم إلكترونيا عبر المسار المخصص لحجاج الداخل .

و حددت الوزارة لشركات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام حصة مدن المملكة من الحجاج بحيث لا يقل عن ٢٥ حاجًا لكل مدينة.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار النقل البري خارج مكة المكرمة للاتجاه الواحد بـ 600 ریال، وسقف النقل البري داخل مكة المكرمة بـ 150 ريالا للاتجاه الواحد، فيما سيكون سعر سقف النقل الجوي للاتجاه الواحد 1100 ریال لكل حاج.