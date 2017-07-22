الزكاةوالدخل : 5.5 مليون ريال قيمة تهرب الضريبة الانتقائية خلال شهرين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن حالات التهرب من الضريبة الانتقائية محدودة، وأقل من 1% مقارنة بمستوى الإفصاح والالتزام الطوعي لشركاء الضريبة.

وقالت الهيئة ، إن حالات التهرب من الضريبة الانتقائية التي ضبطت حتى الآن بلغت 19 حالة بإجمالي مبالغ يصل إلى نحو 5.5 مليون ريال، منذ بدء تطبيقها حتى الآن.

ويذكر أن المملكة بدأت بتاريخ 11 يونيو 2017، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية، بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة فيما يطبق معدل ضريبة قدره 50% على المشروبات الغازية.