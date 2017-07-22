ألمانيا تطالب بسحب تتظيم كأس العالم من قطر لدعمها للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

طالب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم رينارد جريندل، بضرورة سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، لدعمها الإرهاب، مؤكدا أن اختيار قطر منذ البداية كان قرارا خاطئا وجاء بالفساد الرشاوي.

وسلط برنامج ” قطر الملف الأسود ” المذاع على قناة أبو ظبي الضوء على تصريحات رئيس الاتحاد الألماني التي تطالب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر، مطالبا بوضع معايير واضحة لمنح تنظيم كأس العالم للدول خلال الفترة المقبلة، حتى لا يحدث مرة أخرى واقعة قطر.

وقال جريندل: ” الاتهامات الموجهة لقطر بدعمهم الإرهاب قطعت الطريق أمام أحلامها لتنظيم المونديال.. بلد ناشط فى دعم الإرهاب مثل قطر من الصعب أن تنجح فى تنظيم المونديال، وأن يسمح له بتنظيم البطولة الكبرى “.

كما طالبت نائب رئيس مجلس النواب الألماني كلاوديا روث، بإزاحة قطر من مونديال 2022 قائلة: “قطع العلاقات السياسية مع الدوحة من بلاد الجوار والبلاد العربية دليل واضح أن قطر ليس البلد المناسبة لتنظيم المونديال”.

وأضافت: “اختيار قطر منذ البداية كان قرارا خاطئا وجاء بالفساد الرشاوي”، متسائلة: “كيف يتم منح تنظيم كأس العالم لبلد ليس لها تاريخ كروي وتدعم الإرهاب ولا تراعي حقوق الإنسان؟”، والدليل على ذلك وفاة أكثر من عامل فى المنشآت التى تبنى استعدادا لكأس العالم.