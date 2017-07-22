إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا - صحيفة صدى الالكترونية

ويلينغتون (صدى):

أعلنت نيوزيلندا، حالة الطوارئ في أكبر مدن الجزيرة الجنوبية إثر العواصف العاتية التي أدت إلى إخلاء مئات المنازل وقطع الطرق الرئيسية.

وأرسلت قوات الدفاع النيوزيلندية 134 فردًا وعشرات الشاحنات لتوفير خدمات الطوارئ والمساعدة في إنقاذ الأشخاص الذين حاصرتهم مياه الفيضانات.

وفاضت مياه نهر هيثكوت وأغرقت المناطق الواقعة جنوب مدينة كريستشيرش لتصبح رابع منطقة تتضرر من الأحوال الجوية التي اجتاحت الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا خلال الـ 24 الماضية مما أدى إلى فيضانات عارمة.