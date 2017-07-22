الأخضر الأولمبي يكتسح أفغانستان بـ8 أهداف في تصفيات كأس آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تصدر المنتخب الأولمبي لكرة القدم المجموعة الثانية بفوزه الكبير على نظيره الأفغاني بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات تحت 23 عاماً.

وبهذا الفوز يتصدر الأخضر المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب العراق صاحب المركز الثاني الذي تغلب اليوم على نظيره البحرين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الأخضر الأولمبي على شقيقه البحرين بنتيجة ثلاثية أهداف مقابل هدف، بينما فاز منتخب العراقي على نظيره الأفغاني بثمانية أهداف دون رد.

ويلتقي الأخضر الأولمبي مع منتخب العراق يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لتحديد صاحب المركز الأول.