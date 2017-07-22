النعيمي: خطاب تميم مضلل وباع الوهم لشعبه - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وصف الكاتب الصحفي د. علي النعيمي، خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الأول منذ الأزمة الخليجية، بالمضلل، مؤكدا أنه باع الوهم للشعب القطري.

وأضاف النعيمي، أن أمير قطر حاول إيهام شعبه بأن العلاقات الدولية متميزة ولا توجد أية عواقب اقتصادية جراء المقاطعة من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تصعيدًا دوليا بسبب السياسة القطرية،

وأكد النعيمي، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن خطاب تميم وجّه رسالة، مفادها أنه مستمر في سياساته ولن يغير موقفها تجاه دعم الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى رسائل مهمة قُدمت خلال خطاب تميم، فهو قدم رسائل للشعب القطري ورسائل للجماعات الإرهابية، مفادها أنه مستمر في دعمه لتلك الجماعات، رغم توقيع مذكرة حول الكيانات الإرهابية.