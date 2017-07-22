زيدان يعلن مصير رونالدو مع ريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

استبعد مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، بشكل قاطع رحيل نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الملاحق من طرف مصلحة الضرائب الإسبانية.

وقال زيدان في مقابلة مع شبكة التلفزيون ” إي إس بي إن ” الأمريكية، ” كريستيانو في النهاية واحد منا ببساطة، سيبقى معنا “، مضيفا ” أنه في عطلة في الوقت الراهن، إنه يرتاح، يستحقها جيدا، سيلتحق بنا بمجرد انتهاء عطلته “.

وتطرق زيدان أيضا إلى أحد اللاعبين المطلوبين بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مواطنه المهاجم كيليان مبابي المرتبط بعقد مع موناكو حتى عام 2019 والذي ترغب العديد من الأندية في التعاقد معه على رأسها باريس سان جرمان.

وقال زيدان: “إنه لاعب جيد جدا، موهبة كبيرة في سن الثامنة عشرة مع شخصية جيدة جدا”.

وتابع: “لقد أظهر الموسم الماضي كل ما هو قادر على تقديمه. إنه ليس لاعبا في فريقي، لا يمكنني قول أشياء أخرى”.