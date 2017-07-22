موراتا: أتمنى حصد البطولات مع تشيلسي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أبدى المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، سعادته بالإنضام لـ” ناد كبير ” مثل تشيلسي الإنجليزي الذي انتقل له من ريال مدريد لمدة خمسة مواسم.

وأضاف موراتا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، مساء أمس الجمعة، “أتمنى بدء العمل بقوة مع تشيلسي، وتسجيل الكثير من الأهداف والفوز ببطولات كثيرة “.

ومن جانبه، أكد كونتي أن انضمام موراتا يعد صفقة قوية للفريق ، وقال :” إنه لاعب جيد وسيحظى بمكانة “أساسية” داخل الفريق وننتظر منه الكثير فهو لاعب شاب وسيتحسن كثيرا.. وأنا اثق في قدرته على التعبير عن قدراته “.