ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة لإيران لاحتجازها أمريكيين - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة لإيران لاحتجازها أمريكيين
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، من أنها ستواجه ” عواقب جديدة ووخيمة ” ما لم تطلق سراح جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين دون وجه حق وتعيدهم إلى بلادهم.
وحث ترامب إيران على إعادة روبرت ليفينسون الضابط الأمريكي السابق بأجهزة إنفاذ القانون، والذي اختفى قبل أكثر من عشر سنوات في إيران، كما طالب طهران بإطلاق سراح رجل الأعمال سياماك نامازي ووالده باقر.
د ماجد[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 3 ساعات
حيلهم بينهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11538 ] نشر منذ 3 ساعات
معقوله لدى ايران امريكي محتجز منذو 10 سنوات ولم يفاوض عليه الرئيس الامريكي با راك !!!!!!!!!!!!