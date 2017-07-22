القبض على مواطن قتل آخر في ضباء - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

ألقت شرطة محافظة ضباء، القبض على مواطن قتل آخر بعد أن سدد له عدة طعنات، مساء أمس الجمعة، وذلك في ” سوق البنقلة ” بالشارع العام بالمحافظة.

وتلقى شرطة ضباء بلاغا بالواقعة، وفور ورود البلاغ استنفرت الجهات الأمنية بالفرق الميدانية والراجلة حتى حددت هوية الجاني خلال فترة وجيزة، حيث وجد مختبئاً، وبتضييق الخناق عليه دلّ على السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة ” سكينة “، وتم تسليم القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص .