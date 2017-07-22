الأمم المتحدة: وجود قوة " يوناميد " سيقتصر على " جبل مرة " بدارفور - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أمس الجمعة، إن قوات ” اليوناميد ” بدأت تخفيض عدد قواتها في إقليم دارفور، وأن وجودها سيقتصر على منطقة ” جبل مرة “.

وأوضح أن جهود ” اليوناميد ” ستتركز في ولاية شمال دارفور، للعمل في ملفات النازحين ودعم المؤسسات وسيادة حكم القانون، بحسب الوكالة، مشيرا إلى ” دعم الأجهزة الشرطية حتى تقوم بدورها تجاه حماية النازحين “.

وأوضح لاكورا أن ” التخفيض جاء متماشياً مع التغيير الإيجابي في دارفور “.