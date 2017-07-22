 الأمم المتحدة: وجود قوة " يوناميد " سيقتصر على " جبل مرة " بدارفور - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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الأمم المتحدة: وجود قوة ” يوناميد ” سيقتصر على ” جبل مرة ” بدارفور

الأمم المتحدة: وجود قوة ” يوناميد ” سيقتصر على ” جبل مرة ” بدارفور
الخرطوم(صدى):

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أمس الجمعة، إن قوات ” اليوناميد ” بدأت تخفيض عدد قواتها في إقليم دارفور، وأن وجودها سيقتصر على منطقة ” جبل مرة “.
وأوضح أن جهود ” اليوناميد ” ستتركز في ولاية شمال دارفور، للعمل في ملفات النازحين ودعم المؤسسات وسيادة حكم القانون، بحسب الوكالة، مشيرا إلى ” دعم الأجهزة الشرطية حتى تقوم بدورها تجاه حماية النازحين “.
وأوضح لاكورا أن ” التخفيض جاء متماشياً مع التغيير الإيجابي في دارفور “.


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