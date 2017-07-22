تشكيل لجنة للتحقيق في تقرير عن تدني الخدمات بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيها بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للوقوف والتحقيق في تقرير أعدته مجموعة من أهالي الداير حول تدني الخدمات داخل المحافظة.

وأوضح المدير العام للمكتب الخاص لنائب أمير جازان عبدالعزيز آل مرعي، أن التوجيهات الجديدة جاءت بعد إطّلاع نائب أمير المنطقة على التقرير وإبلاغ الأمير بما حمله من توصيات.

وأضاف أن اللجنة ستشكل من جميع الأجهزة الحكومية وستواصل عملها بمتابعة مباشرة من نائب أمير المنطقة، موضحا أن اللجنة مكلفة بإعداد تقرير مفصل عن شكاوى الأهالي مع وضع حلول جذرية لها لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.