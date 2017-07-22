هيئة فلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتدخل لحماية المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مساء أمس الجمعة، المجتمع الدولي للتدخل من أجل حماية المسجد الأقصى وإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الهيئة في بيان، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والعربية، بـ” العمل الجاد والحقيقي من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على وقف جرائمها بحق المسجد الأقصى “.

وشددت على ضرورة ” إحالة الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنائيات الدولية واستخدام كافة الآليات الدبلوماسية والقانونية لإدانه ومحاسبة وعزل ومقاطعة إسرائيل “.