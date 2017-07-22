الرئيس الفلبيني يصف أمريكا بـ" الرديئة " - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

وصف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أمس الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بـ” الرديئة ” التي لن يزورها خلال فترة رئاسته أبدًا.

جاء ذلك في معرض تعليقه على تصريحات عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري جيم ماك كوفيرن، والتي قال فيها إنه “في حال وافق دوتيرتي، على زيارة البيت الأبيض تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب، فإنني سأقود المظاهرات التي قد تنظم ضده في أمريكا”.

وتساءل دوتيرتي في تصريحات صحفية قائلا: “من الذي دفع هذا الرجل للتفكير بأنني سأذهب إلى أمريكا؟! لن أزورها أبدًا طوال فترة رئاستي”.